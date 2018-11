Bereit zur Polizei-Patrouille

Ganoven aufgepasst! Zwar ist in Haßfurt kein Polizeiporsche 911 im Einsatz, um wilde Verfolgungsjagden oder Straßenkontrollen durchzuführen. Aber auch ein Opel kann für das Gute und Ordnung in Verkehr und Alltag stehen. Ob der Gestalter dieses Einsatzfahrzeuges das Recht auf seiner Seite hat, muss die Zulassungsbehörde entscheiden. Solange er bei seinen Einsatzfahrten auf den Straßen auf Blaulicht und Sirene verzichtet, dürfte der Sheriff jedoch freie Fahrt genießen. Den Polizeieinsatz kann er ja dann bei Bedarf am PC nachspielen mit "Police 911" und ganz viel Action. Foto: Eckehard Kiesewetter