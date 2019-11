Bereit werden für die Geburt

Ein besonderes Angebot für werdende Mütter bietet die Helios-Frankenwaldklinik Kronach wieder an. Ab Mittwoch, 18. November, startet der Kurs "Aquafitness für Schwangere". Der Kurs soll dazu animieren, auch in der Schwangerschaft aktiv zu bleiben. Das Wasser erleichtert die Bewegung, lockert Verspannungen und wirkt anregend auf Kreislauf und Atmung. Der Kurs findet jeweils am Montag zwischen 17 und 18 Uhr im Erlebnisbad Crana Mare (Gottfried-Neukam-Straße 25) in Kronach statt. Das Kursprogramm besteht aus jeweils sieben Terminen, der Einstieg ist zu jedem Zeitpunkt möglich. Kursleiterin ist die Hebamme Cilly Volk. Sie nimmt Anmeldungen zum Kurs entgegen und steht für Rückfragen zur Verfügung (Tel. 09261/506622 oder Mobil 0171/7291970). red