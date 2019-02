Bereit fürs Bienenjahr

Das Bienenjahr hat begonnen und die Imker sind fleißig am Werk, auch was die Organisation des Vereinslebens anbelangt. Der Eberner Verein hat bei seiner Jahresversammlung seine Spitze komplettiert. Nach längerer Vakanz auf diesem Posten ist es gelungen, einen Zweiten Vorsitzenden zu finden. Werner Scharpf, der sich früher schon in der Führung der Bienenzüchter engagiert hatte, stellte sich für die Aufgabe bereit. Vorsitzender Christian Miener konnte zu der Versammlung im Gasthof "Post" laut Mitteilung des Vereins 25 Mitglieder empfangen. Er berichtete über die Situation der Bienenzüchter und die Entwicklung des Vereins. Dieser zähle aktuell 64 Mitglieder, die aktuell etwa 325 Honigbienenvölker in und um Ebern betreuen. "Die Zahl schwankt immer ein bisschen", sagte Werner Scharpf. Für die Ausbildung von Jungimkern am Lehrbienenstand stellt Rainer Laubender sein Grundstück in Fierst samt Bienenhaus und Arbeitsgeräten zur Verfügung. Helmut Sperber leitet die Ausbildung und bewirtschaftet die vereinseigenen Bienenvölker. Für 40 Jahre Mitgliedschaft im Imkerverein Ebern erhielten Bodo Schäfer und Rainer Laubender Ehrennadeln des Landesverbandes bayerischer Imker in Gold mit den Urkunden. eki