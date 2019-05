Bereit für großen Sprung?

Natürlich hat der Oberbürgermeister in seiner Analyse recht: Bei der Europawahl am Sonntag ging es um Parteien, die Kommunalwahl im nächsten März wird sich um Persönlichkeiten drehen. Es tröstet die Bamberger SPD: Die 9,6 Prozent der Stimmen in der Stadt sind kein Grund, die Wahl zum Stadtrat und des Stadtoberhaupts schon abzuschreiben, vor allem wenn Andreas Starke selbst noch einmal antreten sollte (dazu weiterhin keine Aussage).

Unterschätzen dürfen die Genossen genauso wie ihre politischen Kontrahenten die aktuellen Ergebnisse als Stimmungsmesser allerdings nicht. Wer sie mit den Zweitstimmen bei der Landtagswahl vor einem halben Jahr vergleicht, wird nur feine, aber vielleicht entscheidende Unterschiede feststellen. Bei CSU (+1 Prozent auf 30,3) und SPD (-1 Prozent auf 9,6) tut sich wenig, hingegen hat die GAL auf hohem Niveau noch mal zugelegt (+2 Prozent auf 28,4), während die AfD (-3 Prozent auf 7,8) an Rückhalt verliert. Da die Grünen weder im Bund noch im Freistaat in der Regierungsverantwortung stehen und aus der Opposition heraus unverfälscht ihren Markenkern pflegen können, dürfte dieser Trend anhalten.

Die allgemeine Zustimmung für grüne Politik als Sprungbrett nutzend könnte ein GAL-Kandidat glatt bis ins OB-Zimmer springen. Diese historische Chance erzeugt (wie auch bei anderen Parteien) Druck und Begehrlichkeiten: Es gilt, die richtige Frau oder den richtigen Mann für den Job zu finden - einen Menschen, der vor allem die Herzen der (unentschlossenen) Bamberger gewinnen kann. Nicht denjenigen, der sich am resolutesten nach vorne drängelt, um sich politisch selbst zu verwirklichen. m.memmel@infranken.de