Bereit für den Auftritt

janina Reuter-Schad Man hört es schon draußen, wenn man in der Eberner Braugasse am Musikheim des Blasorchesters vorbeiläuft und dort gerade geprobt wird. So auch am Donnerstagabend, als eine der letzten Proben des Orchesters vor dem Konzert "Absolut Musik", das am kommenden Samstag in der Frauengrundhalle stattfindet, in vollem Gange war.

Im Foyer trifft man auf die leeren Instrumentenkoffer und ein Blick in den Probenraum zeigt die konzentrierten Musiker um den Dirigenten Sebastian Saffer, die Notenständer an Notenständer im Halbkreis um den Dirigenten sitzen und in ihre Instrumente blasen. Voller Konzentration werden die einzelnen Taktfolgen wiederholt, bis alles perfekt klingt.

Seit Januar steckt das Blasorchester schon in den Vorbereitungen für das Konzert "Absolut Musik - Let us entertain you", das am Samstag, 30. März, um 19.30 Uhr in der Frauengrundhalle in Ebern startet. Einlass ist bereits um 19 Uhr. Unter der Leitung von Sebastian Saffer wollen die Musiker bekannte Melodien, aber auch neuartige und ungewöhnliche Klänge symphonischer Blasmusik präsentieren. Die Besucher erwartet ein vielseitiges Programm, denn sowohl traditionelle Stücke und Musicals als auch neuere symphonische Blasmusik werden zum Besten gegeben. Auch das eine oder andere Solo - beispielsweise am Saxophon - wird es geben. Sebastian Saffer verspricht ein abwechslungsreiches Konzert, das viele Facetten von klanggewaltig bis eher filigran bereithält. "Wir haben 56 begeisterte Musiker, die sich darauf freuen, das Publikum an diesem Abend rund zwei Stunden musikalisch unterhalten zu dürfen", so der Dirigent.

Zu viel möchte er zum Programm natürlich noch nicht preisgeben. Aber so viel darf schon verraten werden: Die Besucher erwarten anspruchsvolle Stücke, das Konzert setzt sich aus einem eher schwereren Programm zusammen. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird jedoch gebeten.

Besonders erfreut sind die Verantwortlichen darüber, dass sie einen kompletten Notensatz für ein Stück, das am Samstag gespielt wird, von einem Förderer gespendet bekamen. "Das ist eine gute Sache, wofür wir auch dankbar sind, denn die Noten sind zum Teil schon relativ teuer", so der Dirigent.

Ab Donnerstag werden die Musiker mit dem Aufbau in der Frauengrundhalle beschäftigt sein, ehe dort am Freitag die Generalprobe stattfindet. Neben Getränken und kleinen Speisen gibt es heuer erstmals eine Bar, die nach dem Konzert öffnet und noch zum Verweilen einlädt. Die Musiker um Sebastian Saffer freuen sich auf viele Gäste und sind gespannt, ob sie den Besucherrekord von 400 Personen im letzten Jahr überbieten können.

Damit auch jeder Ton am Samstag sitzt und alles harmonisch klingt, haben die Bläser wieder ein Probenwochenende verbracht. Diesmal führte es die Eberner Musiker vor gut einer Woche nach Hammelburg, wo ihnen an der Musikakademie fünf Dozenten zur Seite standen. Satz- und Gemeinschaftsproben, bei denen ins Detail gegangen wurde, standen auf dem Programm. "Es war ein produktives Probenwochenende. Ziel des Wochenendes ist es jedoch nicht nur, die musikalische Qualität zu steigern, sondern auch das Gemeinschaftsgefühl zu stärken", sagt Sebastian Saffer.