Berauschter Dieb langt noch mal zu

Am Samstag gegen 3.30 Uhr versuchte ein alkoholisierter 19-Jähriger zunächst ein versperrtes Fahrrad vor einer Gaststätte in der Oberen Sandstraße zu entwenden. Dies scheiterte am angebrachten Schloss. Eine Frau bekam dies mit, informierte die Polizei und hielt ihn an. Die Wartezeit überbrückte der junge Mann mit einem Taschendiebstahl . Er zog der Zeugin - von ihr unbemerkt - eine Packung Zigaretten aus ihrer Jackentasche. Dies sah wiederum ein weiterer Zeuge. Der Fahrrad- und Zigarettendieb wurde der Streife übergeben.