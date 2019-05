Beratungstag für Gründer in Kronach

Die WSE Wirtschafts- und Strukturentwicklungsgesellschaft des Landkreises Kronach bietet am Mittwoch, 8. Mai, einen Beratungstag für Existenzgründer und Jungunternehmer an. Der Beratungstag wird im Gründerzentrum in Kronach, Klosterstraße 13, von der Wirtschaftsförderung des Landkreises zusammen mit Existenzgründungsberatern der oberfränkischen Wirtschaftskammern durchgeführt.

Angehende Selbstständige und Jungunternehmer können in vertraulichen Einzelgesprächen Antworten erhalten auf die wichtigsten Fragen zur Gründung der eigenen Firma oder Übernahme eines Unternehmens.

Die Beratungsgespräche sind kostenlos. Interessenten werden gebeten, mit der WSE einen Termin zu vereinbaren, Telefon 09261/62630. red