Beratungstag für Existenzgründer

Die WSE Wirtschafts- und Strukturentwicklungsgesellschaft des Landkreises Kronach bietet wieder regelmäßig Beratungstage für Existenzgründer und Jungunternehmer an. Der erste im neuen Jahr findet am Mittwoch, 5. Februar, im Gründerzentrum Kronach, Klosterstraße 13, statt. Für Gründungswillige und Jungunternehmer aus dem Landkreis besteht das kostenlose Angebot, in vertraulichen Einzelgesprächen Informationen über die wichtigsten Schritte rund um das Thema, "Existenzgründung und Selbstständigkeit" einzuholen. Auch Unternehmer, die sich noch in der Gründungs- und Aufbauphase befinden, können Probleme mit den Experten erörtern. Interessenten werden gebeten, einen Gesprächstermin (Tel. 09261/6263-0) zu vereinbaren. red