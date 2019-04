Beratungstag für Existenzgründer

Gemeinsam mit den Fachberatern der Industrie- und Handelskammer für Oberfranken und den Wirtschaftsexperten der Aktivsenioren Bayern führen Landkreis und Stadt Bayreuth am Donnerstag, 2. Mai, wieder einen Beratungstag für Gründungsinteressierte, Jungunternehmer beziehungsweise Inhaber kleiner bis mittlerer Betriebe im Landratsamt Bayreuth durch. Die Experten stehen an diesem Tag von 9 bis 17 Uhr für eine kostenlose Einstiegsberatung in 30- bis 45-minütigen Einzelgesprächen zur Verfügung. Um Wartezeiten zu vermeiden, wird eine Voranmeldung bei der Wirtschaftsförderung der Stadt Bayreuth unter Telefon 0921/25-1590 erbeten. red