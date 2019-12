Kronach vor 18 Stunden

Beratungsstelle geschlossen

Die Beratungsstelle der Stiftung-Bahn Sozialwerk BSW in der Adolf-Kolping Straße 7 bleibt am Montag, 30. Dezember, und Montag, 6. Januar, geschlossen. Am Dienstag, 7. Januar, hat sie von 9 bis 12 Uhr ...