Beratungsnachmittag für Arbeitnehmer

Die Katholische Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) und die Katholische Betriebsseelsorge im Landkreis Haßberge bieten für Arbeitnehmer monatlich einen Beratungsnachmittag unter dem Motto "Arbeit und Soziales" an. Die nächste Beratung findet am Mittwoch, 10. April, von 15 bis 18 Uhr im "Café Elisabeth" in Ebern statt. KAB-Sekretär Christopher Issling und Betriebsseelsorger Rudi Reinhart wollen den Arbeitnehmern bei Sorgen, Ängsten und Problemen am Arbeitsplatz helfen. Die Beratung ist kostenlos. red