Beratungsnachmittag für Arbeitnehmer

Die Katholische Arbeitnehmerbewegung (KAB) und die Katholische Betriebsseelsorge im Landkreis Haßberge bieten am Mittwoch, 27. März, von 15 bis 18 Uhr im Gemeinschaftsbüro im Altenheim Sankt Bruno in Haßfurt einen Beratungsnachmittag "Arbeit und Soziales" an. Dabei stehen als Gesprächspartner KAB-Sekretär Christopher Issling und Betriebsseelsorger Rudi Reinhart zur Verfügung. Sie bieten Interessenten, die Probleme am Arbeitsplatz, wegen des Arbeitsplatzes oder wegen Erwerbslosigkeit haben, kostenlose Beratung und Hilfe an, teilte die KAB weiter mit. red