Beratungsdienste der Caritas sind umgezogen

Die Caritas-Beratungsdienste Suchtberatung, Jugendsuchtberatung und Sozialpsychiatrischer Dienst, die bisher in Haßfurt in einem Gebäude in der Hauptstraße (Nähe Unteres Tor) untergebracht waren, sind in das sanierte und umgebaute Gebäude Sankt Bruno, Haus der Caritas und Kirche (Promenade 37), in Haßfurt umgezogen. Ab sofort finden die Beratungsgespräche in den neuen Räumlichkeiten statt, teilte der Caritas-Kreisverband Haßberge am Dienstag mit. Für Anmeldungen oder Fragen sind diese Beratungsdienste unter der neuen Telefonnummer 09521/926550 zu erreichen. Das Caritas-Tageszentrum für psychisch Kranke befindet sich weiterhin im Postgebäude am oberen Turm in der Altstadt. red