Die Wirtschaftsförderung des Landkreises Forchheim bietet im Juni wieder einen Beratungstag für Unternehmer und Selbstständige und solche, die es werden wollen, an. Die kostenlose Beratung findet am Montag, 24. Juni, im Landratsamt Forchheim, Am Streckerplatz 3, statt. Da es sich um Einzelberatungen handelt, ist eine Anmeldung erforderlich. Diese erfolgt über die Wirtschaftsförderung unter Telefon 09191/861021 oder per E-Mail an Wifoe@Lra-Fo.de. red