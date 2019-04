Beratungen für Existenzgründer

Forchheim/Ebermannstadt - Die Wirtschaftsförderung des Landkreises Forchheim bietet Beratungen für Unternehmer/Selbstständige und solche, die es werden wollen, an. Termine sind am Donnerstag, 11. April, im Landratsamt Forchheim, Am Streckerplatz 3 in Forchheim, sowie am Donnerstag, 18. April , in der Dienststelle Ebermannstadt, Oberes Tor 1. Da es sich um Einzelberatungen handelt, ist eine Anmeldung erforderlich. Diese erfolgt über die Wirtschaftsförderung unter Telefon 09191/86-1021 oder per E-Mail an wifoe@lra-fo.de. Anmeldefrist ist jeweils Dienstag, 16 Uhr. red