Beratung zum Bauen und Sanieren ist sehr gefragt

Wie kann man den Energieverbrauch und damit die Heizkosten senken? Worauf ist bei energetischen Sanierungsmaßnahmen oder beim Neubau zu achten? Welche staatlichen Zuschüsse können dafür beantragt werden? Diese und ähnliche Fragen beschäftigen Bauherrn und Hausbesitzer gleichermaßen. Zahlreiche Bürger kamen zum Beratungsabend ins Landratsamt Forchheim.

Durch eine gute Planung und aufeinander abgestimmte Maßnahmen sowie die rechtzeitige Beantragung staatlicher Fördermittel steht laut Pressemitteilung des Landratsamtes einem energieeffizienten Neubau oder einem entsprechend sanierten Bestandsgebäude nichts im Wege.

Fenstertausch und Dämmungen

Der vom Arbeitskreis "Info-Offensive Klimaschutz" und dem Büro "Energie und Klima" des Landratsamtes Forchheim im Rahmen der Klimawoche veranstaltete Beratungsabend war ein voller Erfolg. Viele Bürger nutzten die Gelegenheit, sich von Energie- und Fördermittelexperten individuell, neutral und kostenfrei über Fenstertausch, Dämmungen, Heizsysteme und Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien beraten zu lassen. Mit den Energieberatern Paul Pohlmann (staatlich anerkannter Techniker), Johann Schneider (Bausachverständiger, Vor-Ort-Berater), Siegfried Brütting (Solarthermie- und Heizungsexperte), David Schwering (Energieberater der Stadtwerke Forchheim) und Christine Galster (Fördermittelberaterin des Landratsamtes Forchheim) standen Fachleute für die Anliegen der zahlreichen Interessenten zur Verfügung.

Die Fragen zur richtigen Vorgehensweise bei der energetischen Sanierung (zum Beispiel Fenstertausch, Dämmung, Heizungserneuerung, Pumpentausch), einzuhaltende Regelungen beim Neubau (Energieeinsparverordnung, Effizienzhaus), die Vorzüge und Eigenschaften der verschiedenen Heiztechniken (Solarthermie, Holzheizung, Brennwerttechnik, Wärmepumpe) sowie insbesondere zu den staatlichen Fördermöglichkeiten in Form von Zuschüssen und zinsverbilligten Darlehen mit Tilgungszuschuss für Sanierung und Neubau wurden im persönlichen Gespräch beantwortet.

Donnerstags Vorträge

Wer den Termin nicht wahrnehmen konnte oder sich zusätzlich über verschiedene Energiethemen rund ums Haus informieren möchte, ist zu den Vorträgen des Arbeitskreises "Info-Offensive Klimaschutz" eingeladen. Diese finden in der nächsten Zeit jeweils am Donnerstagabend um 19.30 Uhr in verschiedenen Orten im Landkreis statt.

Die jeweiligen Themen, Termine und Orte sind im Vortragsprogramm zu finden, das beim Landratsamt Forchheim und in den Gemeindeverwaltungen ausliegt sowie im Internet unter www.lra-fo.de/Klima unter "Termine" einzusehen ist. Bei weiteren Fragen oder für die Vereinbarung eines Beratungstermins können sich Interessierte an das Büro "Energie und Klima" des Landratsamtes Forchheim wenden, Telefon 09191/86-1025. red