Beratung zu Finanzierung

Mit rund 40 Millionen Euro hat die LfA-Förderbank Bayern in den vergangenen drei Jahren einer Mitteilung zufolge etwa 100 Investitionsvorhaben in Stadt und Landkreis Coburg gefördert. Diese hatten ein Gesamtvolumen von rund 55 Millionen Euro und trugen zur Sicherung beziehungsweise Schaffung von 3200 Arbeitsplätzen bei.

Für Weg in die Selbstständigkeit

Als staatliche Förderbank ebnet die LfA Gründern den Weg in die Selbstständigkeit. Das Angebot besteht aus Förderkrediten, Risikoübernahmen und Eigenkapital.

Zur umfassenden Beratung können sich Gründer und Unternehmer zu einem der regelmäßig stattfindenden Finanzierungssprechtage bei der Industrie- und Handelskammer zu Coburg anmelden oder sich direkt an die LfA wenden. Die Beratungsgespräche sind kostenfrei.

Die LfA-Finanzierungssprechtage bei der IHK zu Coburg finden statt an den Dienstagen 12. März, 18. Juni, 24. September und 3. Dezember 2019. Anmeldungen sind möglich per E-Mail an lisa.oppel@coburg.ihk.de oder telefonisch unter der Nummer 09561/742613. red