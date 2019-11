Beratung vom Architekten soll Leerstände verhindern

Die neun Kommunen Burghaslach, Geiselwind, Langenfeld, Markt Bibart, Markt Taschendorf, Oberscheinfeld, Scheinfeld, Schlüsselfeld und Sugenheim bieten Grundstückseigentümern eine unverbindliche und kostenfreie Beratung zur Weiterentwicklung ihrer innerörtlichen Anwesen durch einen qualifizierten Architekten an. Es geht dabei insbesondere um teilweise oder ganz leer stehende oder vom Leerstand bedrohte Anwesen in den Ortskernen. Ziel ist es, dieses Potenzial zu nutzen und damit auch einen Beitrag zum Flächensparen zu leisten.

Im Beratungsgespräch, bei Bedarf mit Ortstermin, sollen unter anderem die Rahmenbedingungen geklärt werden, wie zum Beispiel die Vorstellungen der Eigentümer im Hinblick auf die künftige Nutzung. Der Eigentümer erhält ein Protokoll mit Vorschlägen zu denkbaren Sanierungs- und Umbaumaßnahmen, Informationen über städtebauliche und denkmalpflegerische Aspekte sowie eine grobe Einschätzung zu den notwendigen Investitionen und Hinweise zu Förderprogrammen.

Voraussetzung für die Beratung ist, dass sich das Objekt in Ortsteilen ohne laufende Dorferneuerung und ohne Städtebauförderung befindet. In Ortsteilen mit laufender Dorferneuerung ist eine Teilnahme möglich, sofern die Beratung zur Förderung von Privatmaßnahmen nicht an einen Architekten vergeben ist.

Der Ausschluss der Förderung von Impulsberatungen in den Kommunen, in denen Städtebauförderung betrieben wird, ist auf das jeweilige Sanierungsgebiet beschränkt. Für diese Gebiete wird darauf hingewiesen, dass stattdessen eine Beratung über die Städtebauförderung genutzt werden kann.

Interessenten werden gebeten, sich bei der Kommunalen Allianz "Franken 3" an Veronika Endres, Tel. 09162/9291-235 oder E-Mail endres@scheinfel.de, zu wenden. Gebäudeeigentümer können bei Bedarf aber auch frühzeitig ihre Gemeinde kontaktieren. red