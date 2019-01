Beratung: Verhüten ohne Hormone

Der Fachbereich Natürliche Familienplanung (NFP) der Erzdiözese Bamberg veranstaltet am Donnerstag, 31. Januar, 18.30 Uhr bis 20 Uhr, im Caritas-Beratungshaus Geyerswörth, Geyerswörthstraße 2, in Bamberg einen kostenfreien Informationsabend zur natürlichen Familienplanung (Sensiplan). Sensiplan - eine laut Veranstalter echte Alternative für alle Frauen und Paare, die sehr sicher, ohne Hormone, partnerschaftlich und körperbewusst verhüten möchten oder Kinderwunsch haben. Der Infoabend gibt einen Einblick in die Methode. Um Anmeldung unter nfp-mfm@erzbistum-bamberg.de wird gebeten. red