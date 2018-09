Beratung und Hilfe bei Epilepsie

Die Epilepsieberatung Unterfranken bietet am Donnerstag, 20. September, von 13 bis 18 Uhr erneut einen Außensprechtag im Haus Haßfurt der Haßberg-Kliniken, genauer gesagt: im Konferenzraum 2 des Ärztehauses 1 an der Hofheimer Straße an. Der Eingang befindet sich hinter der Apotheke.

Weitere Sprechtage finden am Dienstag, 23. Oktober, und am Donnerstag, 20. November, ebenfalls jeweils von 13 bis 18 Uhr im Konferenzraum 2 des Ärztehauses 1 am Haus Haßfurt der Haßberg-Kliniken statt. Es wird um Terminvereinbarung direkt über die Epilepsieberatung Unterfranken gebeten. Diese ist telefonisch unter der Rufnummer 0931/3931580 (Diplom-Sozialpädagogin Henrike Staab-Kupke) zu erreichen. red