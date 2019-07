Beratung rund um Selbsthilfe

Die Beratung der Selbsthilfekontaktstelle des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes Unterfranken findet am Montag, 29. Juli, von 14 bis 17 Uhr im Mehrgenerationenhaus statt. Die Beratung ist offen für alle, die sich rund um das Thema "Selbsthilfe" informieren wollen. Auch ist die Selbsthilfekontaktstelle behilflich bei der Suche nach einer geeigneten Selbsthilfegruppe und bietet Unterstützung bei der Gründung neuer Selbsthilfegruppen an. Anmeldungen sind an Andreas Selig (Tel.: 0931/ 354 01 17; E-Mail: selbsthilfe-ufr@paritaet-bayern.de ) zu richten. sek