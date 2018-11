Beratung macht Pause

Die Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle des Caritasverbandes in Herzogenaurach ist zwei Tage aus innerbetrieblichen Gründen nicht erreichbar. Dies betrifft den morgigen Dienstag, 27., und den Mittwoch, 28. November,, wie die Caritas mitteilt. In Notlagen können Ratsuchende sich an die Telefonseelsorge Erlangen (Tel. 0800/1110111) oder an den Ambulanten Krisendienst für Mittelfranken (Telefonnummer 0911/4248550) wenden. red