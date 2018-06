Beratung in Ebern

red



Die Energieberatungsstelle des Landkreises bietet neben den wöchentlichen Terminen im Ubiz in Oberschleichach am Donnerstag, 5. Juli, von 16 bis 18 Uhr in Ebern im Ämtergebäude, Rittergasse 3, Zimmer 202, Gelegenheit, Informationen vom Energieberater zu erhalten. Das Umweltbildungszentrum bittet hierfür um telefonische Anmeldung unter 09529/9222-10 oder per E-Mail an anmeldung@ubiz.