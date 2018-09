Beratung für stark Übergewichtige

Wenn Übergewicht krankhaft wird, sprechen Mediziner von Adipositas. Betroffene sind zum einen körperlich, aber auch sozial und psychisch stark beeinträchtigt. Für Menschen mit einem BMI von 35 oder höher gibt es am Universitätsklinikum Erlangen regelmäßige Informationsabende, bei denen verschiedene Experten über die operativen Möglichkeiten bei Adipositas aufklären. Der nächste Infoabend findet am Dienstag, 25. September, von 18 bis 19.30 Uhr statt. Die Teilnahme ist kostenfrei, jedoch nur nach vorheriger Anmeldung unter Telefon 09131/85-35879 oder per E-Mail an doris.wansch@uk-erlangen.de) möglich. Der Raum wird bei der Anmeldung bekanntgegeben. red