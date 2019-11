Beratung für seelische Notlagen

Erlangen-Höchstadt - Neu im Angebot der Caritas ist eine Beratung für Menschen in seelischer Notlage und deren Angehörige in Höchstadt. In der offenen Sprechstunde jeden Mittwoch von 11 bis 13 Uhr im Haus der Caritas (Steinwegstraße 2, Tel.: 09193/5012617) können Betroffene und ihre Bezugspersonen in Krisensituationen schnell und unbürokratisch Hilfe bekommen. Hierzu kann beispielsweise eine diagnostische Einschätzung von Symptomen, die Erarbeitung von Bewältigungsstrategien im Umgang mit einer seelischen Erkrankung, die Aufklärung über Behandlungsmöglichkeiten oder die qualifizierte Weitervermittlung in eine geeignete Therapie gehören. Die Beratung wird auch im Haus der Caritas, Erlanger Straße 14 in Herzogenaurach (Tel.: 0157/83035318) dienstags von 16.30 bis 18.30 Uhr angeboten.