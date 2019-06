Beratung für Mütter und Väter

Mit anderen Vätern und Müttern über große und kleine Herausforderungen des Familienalltags sprechen und Fachleute um Rat fragen - das bietet das "Netzwerks frühe Kindheit" des Landkreis Bad Kissingen in Kooperation mit der Erziehungsberatung der Caritas Bad Kissingen unter dem Titel "ElternRATsch". Am Mittwoch, 26. Juni, kommt der "ElternRATsch" um 17.30 Uhr in den "Eulentreff" nach Fuchsstadt. Referentin Nadja Gretsistas spricht zum Thema "Berufstätigkeit und Kind". Auch Einzelgespräche mit der Referentin sind möglich. Eine Anmeldung ist erwünscht. Eine Anmeldeliste hängt im Kindergarten aus. Die Kommunale Jugendarbeit nimmt auch unter Tel.: 0971/801 70 10 Anmeldungen entgegen. sek