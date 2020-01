Beratung für Menschen mit Behinderung

Der Behindertenbeauftragte des Landkreises, Rudolf Ruckdeschel, bietet Menschen mit Behinderung seine Hilfe an. Er erteilt Rat bei Fragen aller Art, unter anderem bei Förderungen in Sachen barrierefreier Hausumbau oder beim Ausfüllen von Formularen. Seine Sprechstunden finden jeweils mittwochs von 9 bis 12 Uhr im Zimmer E 57 im Landratsamt Lichtenfels statt. Die nächste Sprechstunde ist am Mittwoch, 15. Januar. Weitere Termine sind am 22. und 29. Januar sowie am 5., 12., 19. und 26. Februar. red