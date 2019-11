Beratung für Menschen mit Behinderung

"Gibt es Förderungen in punkto barrierefreier Hausumbau? Wie fülle ich Formulare aus?" Dies und vieles mehr fragen sich Betroffene und Angehörige von Menschen mit Behinderung. Rudolf Ruckdeschel, Behindertenbeauftragter des Landkreises Lichtenfels, steht bei Fragen aller Art rund um das Thema zur Verfügung. Seine Sprechstunde hält er jeweils mittwochs von 9 bis 12 Uhr im Zimmer E 57 im Landratsamt Lichtenfels - das nächste Mal am Mittwoch, 20. November. Weitere Sprechstundentermine sind am 27. November, am 4. Dezember, am 11. Dezember und am 18. Dezember. red