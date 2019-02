Am Mittwoch, 6. Februar, findet von 11 bis 14.30 Uhr im Gemeinschaftsraum des Gebäudes "In der Heimat wohnen" in der Viktor-von-Scheffel-Straße eine kostenlose Beratung für Menschen mit Augenerkrankungen statt. Es soll zum Beispiel über Augenerkrankungen, Hilfsmittel, rechtliche und finanzielle Möglichkeiten, Tipps für den Alltag, Prävention usw. informiert und beraten werden. Die Beratung erfolgt von kompetentem Fachpersonal, ist unabhängig und kostenlos. "Blickpunkt Auge" wird unter anderem von der Aktion Mensch und den gesetzlichen Krankenkassen gefördert. Das Projekt schließt eine Lücke im Beratungsangebot für Menschen mit Sehverlust. Ein Schwerpunkt liegt auch darin, den Menschen aufzuzeigen, wie sie Sehverlust verhindern können. - Eine solche Infoveranstaltung soll nun regelmäßig alle drei Monate stattfinden. Bei schönem Wetter steht ein Info-Mobil am Marktplatz in Bad Staffelstein. Die Stadt Bad Staffelstein unterstützt die Aktion. Der Zweite Bürgermeister Hans-Josef Stich (CSU) und der Senioren- und Behindertenbeauftragte der Stadt Bad Staffelstein, Walter Mackert (CSU), laden alle interessierten Bürger zur Teilnahme ein. red