Beratung für Handwerker

Die Betriebsberatung der Handwerkskammer für Unterfranken bietet am Mittwoch, 20. Februar, eine Beratung für Handwerksbetriebe und Existenzgründer im Handwerk an. Beratungsfelder sind auch Finanzierung, Rentabilitätsberechnungen und konzeptionelle Existenzgründungsberatung. Die Beratung findet von 13.30 bis 15.30 Uhr in der Kfz-Zulassungsstelle im Gebäude der Stadtwerke statt. Terminvereinbarungen unter Tel. 09771/635 89 42. sek