Arkadius Guzy Im Rahmen der Dorferneuerung im Stadtteil soll es eine Beratung für Bauherren geben. Diese soll fachliche Stellungnahmen zu öffentlichen, gemeinschaftlichen und privaten Baumaßnahmen sowie gegebenenfalls die Anfertigung von Planungsvorschlägen in Skizzenform umfassen, wie es in der Vorlage der Bauverwaltung für den Ferienausschuss heißt. Dafür will die Teilnehmergemeinschaft Verträge mit dem Architekturbüro Markus Uhl und den Landschaftsarchitekten Dietz und Partner abschließen.

Die Kosten für die Beratung im Rahmen des Dorferneuerungsprogramms des Freistaats belaufen sich auf etwa 30 000 Euro. Der Anteil der Stadt macht knapp 14 000 Euro aus.