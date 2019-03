Die Stadt Erlangen hat - als Vorreiterin in Bayern - eine ehrenamtliche Beraterin für Gebäudebrüter ernannt. Bürgermeisterin Susanne Lender-Cassens überreichte laut Pressemitteilung die Urkunde an Evelin Schmidt. Sie wird künftig vom Amt für Umweltschutz und Energiefragen als Naturschutzbehörde zu Rate gezogen, wenn bei Ortsterminen oder Besprechungen Gebäudebrüter von Bedeutung sind. Beim Schutz von gebäudebrütenden Vogelarten hat die Stadt bereits viel getan.So wird nach einem Stadtratsbeschluss bei Baumaßnahmen an städtischen Gebäuden ein Budget für Nisthilfen eingeplant. Beispielsweise am Albert-Schweitzer-Gymnasium (acht Mauersegler- und sechs Sperlingsnistkästen). red