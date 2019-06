Beraten und online buchen

Am Montag und Dienstag, 5. und 6. August, bietet der Verband Haßberge Tourismus zwei Informationsveranstaltungen zur Onlinebuchbarkeit von Unterkünften sowie erstmalig persönliche Beratungsgespräche für Gastgeber an. In Hofheim treffen sich die Interessierten, die sich anmelden müssen. Um Anmeldung wird bis zum 8. Juli gebeten (unter E-Mail info@hassberge-tourismus.de oder telefonisch unter Ruf 09523/5033710. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt).

Egal ob Hotel, Pension, Ferienwohnung oder auch Privatzimmer - heutzutage nutzen Besucher jeden Alters das Internet auf der Suche nach einer geeigneten Übernachtungsmöglichkeit. Seit 2017 bietet Haßberge Tourismus ein Buchungssystem für Gastgeber aus der Region, durch das Unterkünfte auf zahlreichen Internetportalen online gebucht werden können.

In Zusammenarbeit mit Online Buchung Service GmbH wurde ein Buchungssystem eingerichtet, das die Unterkünfte der Gastgeber auf den wichtigsten Übernachtungsportalen online darstellt. Zahlreiche Gastgeber nutzen das Buchungssystem bereits erfolgreich und konnten damit neue Gästebuchungen verzeichnen. Um Besuchern ein vielfältiges Angebot an Unterkünften in der Region und einen zufriedenstellenden Service bieten zu können, ist es wichtig, dass sich weitere Betriebe für die Onlinebuchbarkeit entscheiden, meint der Verband.

Daher lädt Haßberge Tourismus am Montag, 5. August, zu zwei Informationsveranstaltungen im Bürgerinformationszentrum in Hofheim ein. Neu in diesem Jahr: Ein persönliches Beratungsgespräch für Fragen unter vier Augen ist am Dienstag, 6. August, möglich, und zwar zwischen 9 und 16 Uhr für etwa 45 Minuten in der Tourist-Information in Hofheim. red