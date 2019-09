Bequem vor Ort weiterbilden: VHS-Kurse auch in kleinen Gemeinden

Am Montagvormittag traf sich Bürgermeister Gerald Brehm (JL) mit den Bürgermeistern Helmut Lottes (CSU) aus Vestenbergsgreuth, Klaus Faatz (CSU) aus Mühlhausen und Stefan Himpel (FW) aus Lonnerstadt, um eine Kooperation im Rahmen der Volkshochschule zu besiegeln. Die Kooperation erfolgt im Rahmen einer kommunalen Zweckvereinbarung.

Die VHS stellt einen festen Bestandteil der kommunalen Bildungspolitik dar, so Brehm. Durch diese Kooperation kann die Nachfrage nach Kursen in den kleineren Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft gestillt und gleichzeitig eine dauerhafte Qualitätssicherung garantiert werden. Momentan kommen etwa zehn Prozent der Teilnehmer an Kursen der VHS Höchstadt aus den drei Kooperationsgemeinden. Durch Angebote vor Ort erhofft man sich steigende Teilnehmerzahlen, da in erster Linie der Weg zu den Kursräumen wegfalle, erklärt der Leiter der Volkshochschule, Bernd Riehlein.

Die Gemeinden Vestenbergsgreuth, Mühlhausen und Lonnerstadt sind in dieser freiwilligen Kooperation dazu verpflichtet, Kursräume bereitzustellen. Es wurde bereits begonnen, mögliche geeignete Räume zu prüfen. Das Schulgebäude in Lonnerstadt bietet Küche, Werkraum, Vorlesungssaal und Computerraum. In Vestenbergsgreuth werden an anderer Stelle neue Räume geschaffen, so Lottes.

Alle Gemeinden stehen voll und ganz hinter der Zusammenarbeit, was nach Himpel auch daran zu sehen ist, dass die Gemeinderäte dem Vertrag einstimmig zugestimmt haben.

Die Bereitstellung von Räumen ist die einzige finanzielle Belastung für die Gemeinden. Weiter wird das Angebot über die Teilnehmergebühren finanziert. Eine solche Kooperation biete Vereinen und Privatleuten die Chance, Kurse über die VHS anzubieten und so dem Verwaltungsaufwand zu entgehen, aber trotzdem den Kurs als Dozent zu führen, so Faatz. Im weiteren Vorgehen wird eine Bedarfsumfrage in den Amtsblättern durchgeführt, um dann ein entsprechendes Kursangebot für das Frühling-/Sommersemester aufzustellen, welches im März nächsten Jahres beginnt.

Wer jetzt schon einen konkreten Wunsch hat, kann sich direkt an die VHS Höchstadt wenden: Telefon: 09193 5033160, E-Mail: vhs@fortuna-kulturfabrik.de.