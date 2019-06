Den Diebstahl einer alten Schale aus Stein stellte ein Rentner am Dienstagabend fest. Die bepflanzte Schale befand sich samt Blumenschmuck im hinteren Teil des Friedhofs in der Nähe der Teiche bei den Urnengräbern. Sie stand dort noch am vergangen Samstag auf einer Steinplatte. Zu Wochenbeginn war sie weg. Das Behältnis ist grau-beige und hat eine ovale Form. Hinweise an die Polizei unter Tel.: 09732/9060. pol