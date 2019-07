Beobachter fliegen

In Unterfranken besteht aktuell höchste Waldbrandgefahr. Auch in den nächsten Tagen ist mit durchwegs sonnigem Wetter mit sehr hohen Tagestemperaturen zu rechnen. Flächendeckender Regen ist mit Ausnahme eventueller lokaler Gewitter nicht in Sicht. Die Regierung von Unterfranken ordnet daher ab sofort bis vorläufig Montag, 29. Juli, die Luftbeobachtung als Maßnahme der vorbeugenden Waldbrandbekämpfung an.

Die Bevölkerung wird dringend gebeten, in Waldgebieten äußerste Vorsicht walten zu lassen und keinesfalls mit offenem Feuer zu hantieren oder zu rauchen, teilte die Behörde in Würzburg weiterhin mit.

Die Luftbeobachter fliegen auf zwei Routen. Die Beobachtungsflugzeuge starten unter anderem auf dem Haßfurter Flugplatz. Neben den Bränden achten die Beobachter auch auf Auffälligkeiten in Sachen Borkenkäferbefall. Die Verkehrsbeobachtung bildet einen weiteren Einsatzschwerpunkt. red