Beobachter fliegen ab Haßfurt

Die Waldbrandgefahr ist in Unterfranken aktuell wieder hoch. Die Regierung von Unterfranken (Würzburg) erwartet keine nennenswerten Niederschläge bis Samstag. Es sei vielmehr mit steigenden Tageshöchsttemperaturen und zunehmender Sonnenscheindauer zu rechnen, teilt die Behörde mit.

Besondere Vorsicht ist geboten

Die Regierung von Unterfranken ordnet daher für Samstag und Sonntag, 20. und 21. Juli, die Luftbeobachtung an. Die Bevölkerung wird dringend gebeten, in Waldgebieten äußerste Vorsicht walten zu lassen und keinesfalls mit offenem Feuer zu hantieren oder zu rauchen. Für die Luftbeobachtung starten Flugzeuge in Haßfurt. Dabei achten die Luftbeobachter auch auf Auffälligkeiten in Sachen Borkenkäferbefall. red