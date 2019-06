Benzinklau mit falschen Kennzeichen

Ein schwarzer Audi A3 fuhr Dienstagnacht gegen 23 30 Uhr auf das Gelände der ARAL-Tankstelle in Johannisthal, um dort zu tanken. Während der Fahrer sitzen blieb, betankte der Beifahrer das Auto mit Dieselkraftstoff. Danach sprang der Mann ins Auto und fuhr zusammen mit dem unbekannten Fahrzeugführer mit durchdrehenden Reifen in Richtung Küps davon. Die Tankschuld in Höhe von 72,75 Euro blieb bis heute offen. Außerdem waren die am Audi angebrachten Kennzeichen am Vortag als gestohlen gemeldet worden. Die Polizeiinspektion Kronach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise und Zeugenmeldungen unter der Telefonnummer 09261/5030.