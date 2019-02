Benzin abgezapft

Am helllichten Tag und auf einem öffentlichen Parkplatz hat ein unbekannter Täter am Sonntagnachmittag etwa 30 Liter Benzin von einem Pkw BMW Z3 abgezapft. Der silberfarbene Wagen parkte von 14 bis 17.30 Uhr in der Au. Die Polizei konnte keine Aufbruchspuren finden. Der Tankdeckel lag lose auf dem Stutzen. Zeugen melden unter Tel.: 0971/714 90. pol