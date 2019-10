Benes ist derzeit in Topform

Aufsteiger SB Versbach ist am Samstag ab 18 Uhr zu Gast beim TTC Wohlbach. Die Gäste aus dem Würzburger Vorort sind als Aufsteiger sehr gut in die Saison gestartet. Das Auftaktprogramm hat gepasst.

3. Bundesliga Süd Herren

TTC Wohlbach - SB Versbach

Ein glatter Heimsieg gegen Grünwettersbach II und ein knapper 6:4-Sieg in Effeltrich haben vier Punkte eingebracht. Beim TTC Weinheim kam für Versbach die Ernüchterung. Hier musste man eine 1:6-Niederlage hinnehmen. Dennoch ein guter Start für ein ausgeglichenes Team, das nach den QTTR-Werten gegenüber dem TTC Wohlbach einen nicht unerheblichen Rückstand aufweist.

Der Durchschnittswert liegt bei Versbach bei 2182 Punkten und bei Wohlbach bei 2218 Punkten. Deshalb ist Wohlbach als Heimmannschaft der klare Favorit. Doch die Hausherren dürfen sich keinesfalls zu sicher fühlen.

Bei den Gästen stehen mit Nico Christ an Eins und Felix Bindhammer an Vier zwei erfahrene Zweitligaspieler aus Hiltpoltsteiner Zeiten. Andreas Ball an Zwei hat früher schon in Kist hochklassig gespielt und Daniel Geist an Position drei war schon zu Bayernliga und Oberliga-Zeiten öfters in Wohlbach zu Gast. Wenn Wohlbach die gleiche Mannschaftsleistung wie letztes Wochenende in Hohenstein-Ernstthal abliefert, kann es eine klare Angelegenheit für die Hausherren werden.

Das ist auch das Ziel des TTC-Teams mit einem überragend spielenden Michal Benes, einem routinierten Richard Vyborny und einem starken hinteren Paarkreuz mit Grozdan Grozdanov und Yevgenij Christ. Die Zuschauer dürfen sich auf spannende Spiele freuen.

Verbandsliga Nordost Herren

Ebenfalls am Samstag jeweils um 13 Uhr empfängt in der Verbandsliga Nordost die 2. Herrenmannschaft des TTC Wohlbach den TV Altdorf. Wohlbach muss auf Tobias Liebergesell verzichten, dürfte aber trotzdem als Favorit in dieses Spiel gehen. Mit einem Sieg wäre der TTC weiterhin ohne Punktverlust und ganz vorne in der Tabelle.

Verbandsliga Nordost Damen

Die 1. Damenmannschaft des TTC Wohlbach muss am Samstag in der Verbandsliga Nordost um 17 Uhr bei der SpVgg Hausen antreten. Hausen hat seine beiden ersten Spiele gewonnen und steht mit 4:0 Punkten auf dem 2. Platz. Wohlbach wird erstmalig in seiner stärksten Besetzung antreten. Es wird also spannend werden. hb