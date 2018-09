Beneidenswert fit - mit 95

Hertha Stuckert feierte im Seniorenzentrum Stegaurach ihren 95. Geburtstag. Auch Bernd Fricke, Zweiter Bürgermeister von Stegaurach, und Harald Poßer, kaufmännischer Leiter der Gemeinnützigen Krankenhausgesellschaft, gratulierten der beneidenswert fitten Jubilarin. Auf die Frage, wie es möglich sei, so rege im hohen Alter zu sein, mutmaßte die Seniorin: "Dank viel Bewegung". Bis vor knapp zwei Jahren lebte sie noch völlig selbstständig in ihrer Wohnung im zweiten Stock in Bamberg. Das viele Treppensteigen und zu Fuß unterwegs sein hat ihrer Gesundheit sehr gut getan.

Gerne erzählt die Jubilarin aus ihrem Leben, das vor allem in ihren jungen Jahren nicht immer einfach war. In Meleschwitz in Niederschlesien geboren musste sie schon mit 21 Jahren fliehen. Auf sich alleine gestellt verdiente sie sich ihren Lebensunterhalt mit Tätigkeiten in unterschiedlichen Haushalten und pflegte ebenfalls längere Zeit eine Dame in Breslau. 1946 kam sie dann nach Bamberg und blieb. Hier lernte sie ihren Mann Horst kennen, der ebenfalls vertrieben worden war, und schenkte zwei Söhnen das Leben.

Hertha Stuckert hat bis kurz vor dem Renteneintrittsalter arbeiten können. Zum Ehrentag gratulieren ebenfalls noch drei Enkelkinder und bald zwei Urenkel, auf die sich die Jubilarin besonders freut. red