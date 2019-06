Die "FC-Bayern-Fan-Club-Vereinigung Oberfranken" veranstaltet unter dem Motto "Vgg.Hilft" am Freitag, 12. Juli, um 18.30 Uhr ein Benefizfußballspiel gegen die Feuerwehr Kronach im "Stadion am Roten Felsen" in Knellendorf. Den Erlös aus Spenden, Tombola und der Verlosung zweier signierter FC-Bayern-Trikots werden der Lebenshilfe Kronach gespendet. Die Scheckübergabe findet nach dem Spiel statt. red