Benefizlauf mit Fest

Sportliches Highlight, gemütliches Familienfest und Erlösquelle für einen guten Zweck - all das ist der 6. Erlanger Benefizlauf der am Samstag, 5. Mai, ab 11 Uhr im Röthelheimpark stattfindet. Kleine und große Läufer können sich ab jetzt online unter www.benefizlauf-erlangen.de anmelden. Für Kurzentschlossene ist auch eine Anmeldung direkt vor Ort möglich. In diesem Jahr wird erstmalig der "Leo-Lions Team Cup" an das Team mit den meisten gelaufenen Runden verliehen.Für diejenigen, die es etwas ruhiger angehen wollen, bietet das Rahmprogramm mit der Kinderolympiade und einem reichen Essensangebot Abwechslung. Mit der von den Erlanger Leos und Lions organisierten Veranstaltung werden das Integrationsprojekt "Lions Sportkids" an der Erlanger Pestalozzischule und das bundesweite Mentorenprogramm "Balu und Du", das Kindern aus problematischen Familienverhältnissen einen jugendlichen Ansprechpartner zur Seite stellt, unterstützt. red