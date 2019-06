Am Sonntag, 7. Juli, feiert der Hospizverein Kronach Geburtstag. Er wurde vor 25 Jahren gegründet. Aus diesem Grund hat Kirchenmusikdirektor Marius Popp an diesem Tag ein Geburtstagskonzert mit den St.-Georgs-Bläsern Friesen, dem Posaunenchor der Christuskirche und ihm selbst an der Orgel in der Christuskirche organisiert. Der Eintritt ist frei. Um Spenden für den Verein wird gebeten. red