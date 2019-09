Benefizkonzert und Gottesdienst

Am Sonntag, 15. September, findet um 17 Uhr ein Benefizkonzert-Gottesdienst in der Autobahnkirche "Licht auf unserem Weg" in Geiselwind statt. Der evangelische Pfarrer Johannes M. Roth wird zusammen mit der Wortgottesdienstleiterin Manuela Strohofer singen und beten, und zwar zugunsten eines Armenhauses in Kerala, der Heimat des indischen Ortspfarrers Joseph Kollathuparampil. Erneut wurde Indien durch eine Hochwasserflut mit Erdrutschen und vielen Toten und Obdachlosen getroffen - fast zur selben Zeit wie im letzten Jahr. Gleichzeitig feiert die Autobahnkirche auch ihr Kirchweihgedenken. Der Eintritt ist frei, Spenden für Kerala werden dankbar entgegengenommen. red