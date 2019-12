Benefizkonzert "Musik verbindet"

Die Konzerte, die Sänger und Instrumentalisten des Benefizprojekts "Musik verbindet" (Kulmbach) in den vergangenen Jahren in der katholischen Pfarrkirche in Altenkunstadt zu Gunsten Not leidender Kinder in Äthiopien und in Nepal gaben, sind vielen Besuchern noch in guter Erinnerung. Am Sonntag, 8. Dezember, um 18 Uhr sind die jungen Interpreten erneut in der Pfarrkirche "Mariä Geburt" zu Gast. Die Besucher dürfen sich auf große Songs der Rock- und Popgeschichte freuen, darunter Lieder von Michael Jackson und der Gruppe "Queen". Zu hören sind besinnliche Weihnachtsstücke und klassische Chorinterpretationen. Der Spendenerlös der Veranstaltung kommt dann bedürftigen Familien in Uganda zugute. bkl