Benefizkonzert mit Gospel und Blues

Die Benediktinerinnen der Abtei Maria Frieden in Kirchschletten laden ein zu einem Benefizkonzert am morgigen Sonntag, 22. April, um 16.30 Uhr in der Abteikirche. Geboten werden Gospel-Blues und Sacro-Folk. "Always a way" - es gibt immer einen Weg, so betitelte Helen Jordan ihr neues Gospel-Folk-Programm. Die frühere Chanson-Sängerin schreibt nun eigene Lieder mit christlich-religiösem Inhalt. Ihr persönliches Motto ist seitdem "Herr, von deiner Gnade will ich singen ohne Ende; allen kommenden Generationen will ich erzählen, wie treu du bist" (Psalm 89,2). Die freiwilligen Spenden werden für die Renovierung der Abteikirche verwendet. red