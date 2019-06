Benefizkonzert mit drei Chören

In der Wallfahrtskirche "Mariä Geburt" findet am morgigen Sonntag ein Benefizkonzert statt. Drei Chöre, der Kirchenchor Burggrub, der Gesangverein "Liederkranz" Gundelsdorf und der Frauenchor "Sing-A-moll" aus Welitsch, und der Organist Georg Kestel haben schöne Lieder einstudiert und bieten ein ansprechendes Repertoire. Der Eintritt ist frei. Freiwillige Spenden gehen zugunsten der Orgelreparatur, die in der Wallfahrtskirche ansteht. Beginn ist um 16 Uhr. Anschließend ist ein Imbiss und Umtrunk im Kirchhof möglich. red