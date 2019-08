Benefizkonzert mit der Klampfengruppe

Der Jagdhornbläsercorps Bamberg, der Volkschor Haselbach und die Klampfengruppe Bad Staffelstein geben am Samstag/Sonntag, 31. August/1. September, zwei Benefizkonzerte zugunsten des Kinderhospizes Mitteldeutschland in Tambach-Dietharz. Alle drei Gruppen musizieren am Samstag ab 17 Uhr etwa zweieinhalb Stunden auf der Terrasse "Haus am Dornig". Am Sonntag, 1. September, findet um 10 Uhr ein Gottesdienst in der Hankirche in Prächting statt, und um 12.30 Uhr geben die Gruppen ein Konzert ebenfalls auf der Terrasse "Haus am Dornig". Der Eintritt ist frei. red