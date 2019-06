Benefizkonzert mit "Bavarian Brass"

Der Hospizverein Bamberg veranstaltet ein Benefizkonzert mit dem Sextett "Bavarian Brass" zugunsten der Kinderhospizarbeit am Sonntag, 30. Juni, um 17 Uhr in der Oberen Pfarre, Bamberg. "Bavarian Brass" gründete sich vor 25 Jahren und gehört im deutschsprachigen Raum zu den wenigen Formationen in der Besetzung von vier Trompeten, Orgel und Schlagwerk. Durch spezielle Arrangements mit abwechslungsreicher und farbiger Instrumentierung durch Trompete, Piccolo Trompete, Flügelhorn, Corno da Caccia, Orgel und Schlagwerk hören die Besucher den für das Ensemble so typischen orchestralen Bläserklang. Das Konzert findet in der Kirche "Unsere Liebe Frau" statt. Der Eintritt ist frei, es wird um Spenden für die Arbeit des Hospizvereins gebeten. red